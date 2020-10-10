Роналду влаштував скандал в "Ювентусі" через коронавірус, – ЗМІ
У двох працівників "Ювентуса" виявили коронавірус, після чого керівництво клубу хотіло ізолювати гравців у готелі біля клубу. Втім це не сподобалося Кріштіану Роналду, який не хотів пропускати матчу збірної. У підсумку все завершилося скандалом з керівництвом клубу.
Про загострення відносин між Кріштіану Роналду й керівництвом "Ювентуса" пише La Gazzetta dello Sport.
Цікаво У першоліговій команді на коронавірус захворіли 14 гравців: тренуватися нікому
Усе через те, що гравці вже двічі здали тести на коронавірус, які показали негативні результати. Втім у них і надалі вимагали самоізолюватися. Та згідно з протоколом, мало бути ще третє тестування.
Кріштіану Роналду не став його чекати й влаштував скандал з керівництвом клубу. У підсумку він вирушив у розташування збірної Португалії на товариську гру з Іспанією – 0:0.
До слова, демарш лідера команди підтримали і його партнери. Зокрема відомо, що в розташування своїх збірних поїхали 5 гравців:
- Пауло Дібала – Аргентина,
- Хуан Куадрадо – Колумбія,
- Даніло – Бразилія,
- Родріґо Бентанкур – Уругвай,
- Меріх Демірал – Туреччина.