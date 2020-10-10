У двох працівників "Ювентуса" виявили коронавірус, після чого керівництво клубу хотіло ізолювати гравців у готелі біля клубу. Втім це не сподобалося Кріштіану Роналду, який не хотів пропускати матчу збірної. У підсумку все завершилося скандалом з керівництвом клубу.

Про загострення відносин між Кріштіану Роналду й керівництвом "Ювентуса" пише La Gazzetta dello Sport.

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Усе через те, що гравці вже двічі здали тести на коронавірус, які показали негативні результати. Втім у них і надалі вимагали самоізолюватися. Та згідно з протоколом, мало бути ще третє тестування.

Кріштіану Роналду не став його чекати й влаштував скандал з керівництвом клубу. У підсумку він вирушив у розташування збірної Португалії на товариську гру з Іспанією – 0:0.

До слова, демарш лідера команди підтримали і його партнери. Зокрема відомо, що в розташування своїх збірних поїхали 5 гравців: