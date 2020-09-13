Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. Британські ЗМІ дізналися, що гравець збірної Португалії заплатив за обручку понад 600 тисяч фунтів стерлінгів.

За інформацією The Sun, португалець подарував дівчині кільце від Cartier. Його вартість оцінюється в 615 тисяч фунтів. Це близько 700 тисяч євро.

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Британське видання пише, що це найдорожче кільце з тих, що футболісти коли-небудь дарували своїм дівчатам.



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Що відомо про пропозицію Роналду

Декілька днів тому з'явилася інформація про те, що Роналду зробив Джорджині пропозицію, вона дала згоду.

Тоді ж стало відомо, що пара поки не планує весілля, дата заходу також не призначена.

У португальця четверо дітей. Його перший син народився у 2010 році від невідомої матері. У 2017 році у нього народилися близнята від сурогатної матері, а також Алана Мартіна, матір'ю якої є Джорджина.

Джорджині Родрігес, нагадаємо, 26 років, а Кріштіану Роналду – 35.

Роналду та Родрігес разом приблизно з середини 2016 року, публічно ж вони вперше спільно вийшли у світ 9 січня 2017 на церемонії FIFA Football Awards у Цюріху, де Роналду вручали його четвертий "Золотий м'яч".