Дисциплінували "російського ведмедя", – Норвегія висміяла поразку лижників ОКР на Олімпіаді

16 лютого 2022 , 17:34
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Джерело:

TV2

На Олімпійських іграх у Пекіні розіграли комплект нагород у лижних перегонах. У дванадцятий день змагань відбувся командний спринт у чоловіків.

Норвезькі лижники здобули "золото" у командному спринті

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Йоганнес Клебо біг у команді в парі з Еріком Вальнесом. Їхній дует випередив збірну Фінляндії на 2.46 секунди.

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Їхній дует випередив збірну Фінляндії на 2.46 секунди. "Бронза" дісталася спортсменам ОКР.

Норвежці користуючись нагодою потролили російських лижників. Портал TV2 назвав представника Росії ведмедем.

 TV2

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https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
 TV2

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
 TV2

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
 TV2

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
 TV2

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/olympicwinter/article-4613035-chto-pishut-v-norvegii-o-pobede-v-lyzhnom-komandnom-sprinte-na-olimpiade-2022-i-tretem-meste-sbornoj-rossii.html?utm_source=copypaste
 
 

Дисциплінували "російського ведмедя". Норвегія захопила лідерство першому етапі. На другому Большунов намагався втекти від Вальнеса, але той його стримував. Вальнес і Клебо – чудовий тандем. Ерік все робив правильно, а Клебо контролював ситуацію, зрештою вони обійшли "ведмедя", – йдеться у матеріалі.

Реакція Норвегії на участь росіян на Олімпіаді-2022

  • У Норвегії вже не вперше висловлюються про спортсменів ОКР. Перемога росіянина Олександра Большунова у скіатлоні неабияк здивувала норвежців. Оскільки його перевага складала одну хвилину, що є неймовірно багато.
  • Норвезький журналіст наголосив, що спортсмени з Росії не повинні виступати під прапором ОКР. Навіть більше – він переконаний, що Російська Федерація взагалі не повинна брати участь в Іграх.
  • Також росіянам неодноразово пригадували допінговий скандал після Олімпіади у Сочі.
Автор: Дарина Жданович