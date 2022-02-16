Абраменко втримався в останній момент

Абраменко виконував стрибок 5 гвинтів, але не зміг впоратися ідеально. Олександр ледь не втратив рівновагу під час приземлення, що могло позбавити його шансів на медалі.

Варте уваги Російський спортсмен почав обійматися з Абраменком, який виборов срібну медаль на Олімпіаді-2022

На щастя, український фристайлист втримався на ногах. Але за фінальну спробу йому знизили оцінку до 116.60 балів.

Олександр виступив другим, тому чекав результатів ще чотирьох спортсменів, які могли його випереди. Та перевершити українця зумів тільки Ці Гуанпу з Китаю.

В останній момент відібрати "срібло" в українця намагався росіянин Ілля Буров, проте він отримав нижчу оцінку.

Дивіться відео виступу Абраменка



Абраменко здобув "срібло" на Олімпіаді

33-річний Абраменко став дворазовим призером Олімпійських ігор. Першу нагороду він здобув на Іграх у 2018 році, коли несподівано виграв "золото".

Медаль на Іграх у Пекіні стала першою для України. Олександр Абраменко став другим мультимедалістом в історії України на зимових Олімпіадах. Першою була біатлоністка Валентина Семеренко.