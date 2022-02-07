"Росіян не можна було пускати на Олімпіаду"
Норвезький журналіст Ян Петтер Сальтведт висловився щодо виступу російських лижників на Олімпіаді-2022. Він наголосив, що спортсмени з Росії не повинні виступати під прапором ОКР. Навіть більше – він переконаний, що Російська Федерація взагалі не повинна брати участь в Іграх.
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"Все, що зараз відбувається – легка пародія на вирок, з якого постійно сміються. Звичайно, можна посміхатися, хоча насправді спортсменів з Росії не має бути на Олімпіаді", – сказав представник ЗМІ.
Літерна конструкція збірної Росії на Олімпіаді стала провокацією. Вирок немає реального значення. Саме на це й розраховував МОК. Організація хотіла відправити на Ігри одну з найбільших спортивних держав у світі та отримати гроші від спонсорів. Так не повинно бути. Росіян не можна було пускати на Олімпіаду,
– зазначив фахівець.
Норвежець переконаний, що єдиний правильний варіант – повністю заборонити Росії брати участь в Іграх протягом чотирьох років.
"Саме так необхідно діяти перед серйозним і систематичним шахрайством, навіть якщо це все відбувається під егідою уряду. Справа не в тому, що безневинним спортсменам не можна давати шансу здійснити олімпійські мрії. Просто покарання без реальних наслідків позбавляється свого основного елемента, а саме попереджувального ефекту. Хоча варто визнати, що колективне покарання є інструментом, яким користуються неохоче", – додав журналіст.
Чоловічий скіатлон на Олімпіаді-2022
- Першість у скіатлоні у Пекіні здобув спортсмен ОКР Большунов, а його земляк Денис Спєцов здобув "срібло", а представник Фінляндії Ііво Нісканен виборов бронзову нагороду.
- Такий подіум дійсно, є дещо несподіваним. Оскільки на п'єдесталі немає жодного представника збірної Норвегії. Бо ж саме вони були фаворитами Олімпійських ігор у Пекіні. До того ж відставання між першим та другим місцем складає 1 хвилину та 11 секунд.
- Цікаво, на останньому чемпіонаті світу одразу п'ять норвежців потрапили у топ-6, до того ж Зімену Гегстаду Крюгеру та Гансу Крістеру Холунну вдалося вибороти "срібло" та "бронзу".
- Лижник з Великої Британії також висловив свої сумніви щодо виступу росіянина.