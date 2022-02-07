"Росіян не можна було пускати на Олімпіаду"

Норвезький журналіст Ян Петтер Сальтведт висловився щодо виступу російських лижників на Олімпіаді-2022. Він наголосив, що спортсмени з Росії не повинні виступати під прапором ОКР. Навіть більше – він переконаний, що Російська Федерація взагалі не повинна брати участь в Іграх.

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"Все, що зараз відбувається – легка пародія на вирок, з якого постійно сміються. Звичайно, можна посміхатися, хоча насправді спортсменів з Росії не має бути на Олімпіаді", – сказав представник ЗМІ.

Літерна конструкція збірної Росії на Олімпіаді стала провокацією. Вирок немає реального значення. Саме на це й розраховував МОК. Організація хотіла відправити на Ігри одну з найбільших спортивних держав у світі та отримати гроші від спонсорів. Так не повинно бути. Росіян не можна було пускати на Олімпіаду,

– зазначив фахівець.

Норвежець переконаний, що єдиний правильний варіант – повністю заборонити Росії брати участь в Іграх протягом чотирьох років.

"Саме так необхідно діяти перед серйозним і систематичним шахрайством, навіть якщо це все відбувається під егідою уряду. Справа не в тому, що безневинним спортсменам не можна давати шансу здійснити олімпійські мрії. Просто покарання без реальних наслідків позбавляється свого основного елемента, а саме попереджувального ефекту. Хоча варто визнати, що колективне покарання є інструментом, яким користуються неохоче", – додав журналіст.

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