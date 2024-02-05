Жирони може повернути дискваліфікованих лідерів і тренера на битву із Реалом: як це може статись

Центральний матч 24-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024 відбудеться 10 лютого у Мадриді. У цей день Жирона гостюватиме на полі лідера сезону Реала.

Напередодні принципового протистояння Жирони зазнала декількох втрат. Одні із лідерів команди Янхель Еррера та Дейлі Блінд можуть пропустити поєдинок проти Реала через перебір жовтих карток.

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Жирона намагається покращити ситуацію

Також на поєдинок проти "Королівського клубу" Жирона може вийти без головного тренера Мічела Санчеса, який був вилучений у попередньому турі Ла Ліги проти Реал Сосьсєдада. Іспанському наставнику не сподобались дії судді матчу, тому той висловив протест, за який був покараний червоною карткою.

Відзначимо, що цей матч проти Реал Сосьєдад закінчився нульовою нічиєю та втратою очок для підопічних Мічела.

Це дуже солідні втрати для Жирони, враховуючи факт травми головного голеадора команди Артема Довбика, на якого чекає додаткове обстеження. У нападника виявили рідину у коліні, через яку його відновлення може затягнутись.

Однак за інформацією іспанського журналіста, Жирона офіційно оскаржила дискваліфікації двох гравців та свого коуча. Тепер каталонський клуб чекає на остаточне рішення їх апеляції.

У Жироні вірять у позитивний рішення на їх користь. Адже без дискваліфікованих гравців та головного тренера в технічній зоні Жироні буде вкрай важко на виїзді проти Реала.

Центральний матч 24-го туру Ла Ліги Реал – Жирона розпочнеться 10 лютого о 19:30 (за київським часом). Напередодні цього поєдинку "червоно-білі" поступаються "вершковим" 2 балами – 58 проти 56-ти у команди Мічела. Це буде українське дербі в Іспанії – Андрій Лунін проти Віктора Циганкова.

Це буде маленький ювілей в очних зустрічах цих клубів. Реал та Жирона вдесяте зіграють між собою – 3 перемоги "червоно-білих" проти 5-ти у "Королівського клубу". Ще 1 поєдинок закінчився мировою.

Не виключено, що поточний сезон-2023/2024 може стати останнім для Мічела на чолі Жирони. Іспанця активно сватають у Барселону, де він може змінити Хаві, який вже оголосив про свій відхід із команди. Хоча поки Мічел спростовує ці чутки.