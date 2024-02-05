Карло Анчелотті випустив доволі експериментальний склад, залишивши на лаві запасних Модріча та Вінісіуса Жуніора, який на передматчевій розминці відчув дискомфорт. Також чимало лідерів Реала перебувають у лазареті команди, особливо це стосується гравців захисту команди.

До теми Чи дісталося Луніну за пропущений гол: Анчелотті дав оцінку українцю за гру проти Атлетіко

В Іспанії в захваті від надійності Луніна

Попри це саме "вершкові" першими розмочили нулі на табло. На 20-й хвилині Діаса скористався "пожежею" у штрафному майданчику Атлетіко та впритул розстріляв володіння Облака.

На старті другого тайму Савіч міг зрівнювати рахунок, якби забив не з офсайда.

Здавалось, що Реал вже гарантував собі реванш за поразку та виліт від Атлетіко у Кубку Короля. Однак на третій компенсованій хвилині гості таки забили за усіма правилами. Спершу в епізоді до кінця не відіграв Менді, а Начо не впорався із Льоренте, який головою надіслав м'яч, який від поперечини залетів у ворота Луніна.

Андрій був розлючений пропущеним голом, хоча у цьому епізоді його вини немає. Захист Реала повністю провалився. Поєдинок закінчився мировою 1:1.

Лунін, хоч і не провів "сухий" матч, але показав чудову гру. Схоже, що Андрій нарешті переконав Анчелотті, що він кращий за орендованого у Челсі Кепу.

У Ла Лізі теж в захваті від гри українського голкіпера у мадридському дербі, попри пропущений гол. Андрій здійснив декілька класних сейвів у вбивчих моментах та зберіг Реал у грі.

Лунін був абсолютно видатним. Він добре себе зарекомендував,

– прокоментували на телеканалі Ла Ліга.

Після матчу Луніну не дісталось "на горіхи" від головного тренера "вершкових", який теж похвалив гру українця. Зустріч проти Атлетіко стала для 24-річного голкіпера із України 15-ю у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 13 голів та відіграв 6 матчів на нуль.