Ефект метелика: екс-гравець Ювентуса спирає ракові захворювання футболістів на допінг у минулому

Колишній півзахисник збірної Італії Діно Баджо занепокоєний частим раковим захворюванням футболістів. Баджо знайшов причину в колишній рутині гравців.

Діно Баджо відреагував на смерть Джанлукі Віалі. Колишній гравець збірної Італії, вважає, що на здоров'я футболістів вплинув допінг.

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Баджо відчуває себе у небезпеці через колишні футбольні методи. Колишній футболіст звертається до науковців, аби ті допомогли знайти відповідь.

Ми вживали багато медикаментів у 90-х. Переважно, щоб організм швидше відновлювався. Матчів багато, навантаження великі, тож такі методи були необхідністю. Тепер, зважаючи на те, скільки хлопців, які грали одночасно зі мною, вже пішли, мені б хотілося почути відповідь від науковців. Чи можуть ті медикаменти мати якісь небезпечні наслідки?,

– розповів Баджо.

Колишній півзахисник спирає все не тільки на медикаменти. Баджо вбачає проблему і у звичайному навколишньому середовищі футболістів.

Також запах трави був іншим. Дуже гострим. Щоб газони були в порядку, використовували речовини, які зараз заборонені. Я вдихав це все. Чи мало це вплив на організм? Я ж маю право знати, чи не так? Я хвилююся. Надто багато мертвих, це ненормально. Треба провести серйозне розслідування,

– вважає Баджо.

Минуле Діно Баджо