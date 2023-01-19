У Лондоні відбулася щорічна зустріч, яку проводить Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB). Дана організація займається питаннями футбольних правил. На ній було ухвалено кілька рішень, пов'язаних із роботою суддів VAR.

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Революційні нововведення

Згідно нових правил, суддя повинен пояснити глядачам на стадіоні, а також телеглядачам своє рішення, яке він прийняв після перегляду VAR. Арбітр має оголосити рішення у мікрофон і аргументувати його. При цьому самі переговори між суддями не потраплять в ефір.

Важливо! Дана система буде апробована протягом 12 місяців на міжнародних змаганнях. Протестують систему під час Клубного чемпіонату світу, який розпочнеться у Марокко 1 лютого.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 в Катарі сталася низка скандальних епізодів за участю системи VAR. Наприклад, у поєдинку між збірними Японії та Іспанії (2:1) суперечки викликав переможний гол "самураїв". Багатьом здалося, що м'яч перетнув лицьову лінію перед асистом Мітоми на Танаку.

Відео голу Танаки

Цей суперечливий гол суттєво вплинув на розподіл місць у квартеті. Фактично цей м'яч вивів Японію на першу сходинку групи, Іспанію спустив на другу (обидві в плей-оф), а Німеччині коштував місця на чемпіонаті світу 2022 року.