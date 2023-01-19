Діно Баджо відреагував на смерть Джанлукі Віалі. Колишній гравець збірної Італії, вважає, що на здоров'я футболістів вплинув допінг.
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Баджо відчуває себе у небезпеці через колишні футбольні методи. Колишній футболіст звертається до науковців, аби ті допомогли знайти відповідь.
Ми вживали багато медикаментів у 90-х. Переважно, щоб організм швидше відновлювався. Матчів багато, навантаження великі, тож такі методи були необхідністю. Тепер, зважаючи на те, скільки хлопців, які грали одночасно зі мною, вже пішли, мені б хотілося почути відповідь від науковців. Чи можуть ті медикаменти мати якісь небезпечні наслідки?,
– розповів Баджо.
Колишній півзахисник спирає все не тільки на медикаменти. Баджо вбачає проблему і у звичайному навколишньому середовищі футболістів.
Також запах трави був іншим. Дуже гострим. Щоб газони були в порядку, використовували речовини, які зараз заборонені. Я вдихав це все. Чи мало це вплив на організм? Я ж маю право знати, чи не так? Я хвилююся. Надто багато мертвих, це ненормально. Треба провести серйозне розслідування,
– вважає Баджо.
Минуле Діно Баджо
- Свого часу гравець виступав здебільшого у Італії, а саме за: Торіно, Лаціо, Парму, Інтер та Ювентус. Також гравець спробував свої сили й закордоном, у Блекберн Роверз (Англія).
- За збірну Італії півзахисник провів 60 матчів, у яких відзначився 7 разів.