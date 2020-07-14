"Динамо" та "Зоря" ведуть боротьбу за друге місце в чемпіонаті, яке дасть право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ці команди між собою зіграють у четвер, 16 липня. А розсудить цей матч арбітерка Катерина Монзуль.

Обидва клуби мають не найкращу статистику в матчах, які судила Катерина Монзуль у 2020 році, пише 24 канал.

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Невдачі "Динамо" в УПЛ

"Динамо" в цьому сезоні тричі грало в матчах УПЛ, де головною арбітеркою в полі була саме Катерина Монзуль. І всі три матчі закінчилися поразкою столичного клубу.

Дніпро-1 – Динамо 3:1. 28 лютого.

Шахтар – Динамо 3:1. 31 травня.

Десна – Динамо 3:2. 28 червня.

При цьому у всіх трьох матчах "Динамо" першим відкривало рахунок, але у підсумку команда пропускала по три голи та програвала.

Однак варто додати, що вона судила і два матчі за участі "Динамо" в Кубку України. Там успіх був вже на стороні киян. Спочатку вони обіграли "Минай" у півфіналі, а згодом у фіналі виявилися сильнішими за "Ворсклу" у серії пенальті.

Тож з дев'яти матчів, які судила Катерина Монзуль у 2020 році, п'ять вона провела за участі "Динамо". Ще в одній зустрічі вона була четвертим арбітром. Це була гра між "Динамо" та "Ворсклою", яка закінчилася перемогою киян.

Невдала статистка "Зорі"

Гравцям "Зорі" не варто передчасно радіти. У 2020 році вони теж не можуть виграти у матчах, які довірили судити Катерині Монзуль.

Десна – Зоря 1:0. 7 березня.

Зоря – Олександрія 2:2. 5 липня.

Перед матчем "Динамо" – "Зоря"

Матч між претендентами на срібні нагороди відбудеться в четвер 16 липня. Початок зустрічі о 19:00. "Зоря" посідає друге місце, маючи в активі 57 очок. "Динамо" третє з відставанням у один бал. На четвертому місці розмістилася чернігівська "Десна", яка має 55 очок. На "сіверян" у цьому турі очікує домашній матч з "Олександрією".

В останньому турі "Динамо" зіграє на виїзді проти "Колоса", а "Зоря" прийме "Десну". Обидва матчі відбудуться в неділю, 19 липня. Початок о 19:30.