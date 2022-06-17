Попереду новий чемпіонат та Ліга чемпіонів
16 червня футболісти, тренерський штаб та весь персонал Динамо повернувся в Україну. Вже наступного дня перша частина гравців пішла на медичний огляд, інша частина футболістів приїде у клініку вже 18 червня.
До теми Динамо проведе два благодійні матчі проти клубів із Швейцарії
Після чого на підопічних Мірчі Луческу чекатиме невеличкий тренувальний збір у Києві, а вже 22 червня команда відлетить у Румунію. А через два дні 24 червня візьме курс у Швейцарію, де проведе два благодійні матчі проти місцевих клубів.
Футболісти Динамо пройшли медичне обстеження / Фото київського клубу
У перший день на медогляд прибуло 11 футболістів – Олександр Андрієвський, Денис Антюх, Артем Бєсєдін, Крістіан Біловар, Віктор Блізніченко, Денис Бойко, Володимир Бражко, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Назар Волошин.
Жодного збірника, який провів би бодай один матч за національну команду у відборі ЧС-2022 або Лізі націй, у цій когорті немає.
Гравці Динамо розпочинають готуватись до сезону / Фото київського клубу
Результати медичного обстеження передадуть клубним лікарям Динамо, які вже оцінюватимуть фізичну готовність того чи іншого футболіста до навантажень.
- Нагадаємо, що у липні підопічні румунського фахівця розпочнуть свої виступи у єврокубках. Першим суперником киян у кваліфікації Ліги чемпіонів стане турецький Фенербахче.
- За словами Андрія Павелка, у серпні стартує новий сезон УПЛ. Перешкодою навіть не стане воєнний стан в Україні. Президент УАФ відзначив, що ініціатором відновлення футбольного сезону у нашій країні став сам Володимир Зеленський. На їх думку, футбол зможе подарувати українцям хоча б якість позитивні емоції.