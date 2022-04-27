Динамо зібрало неймовірну суму за благодійний матч проти Боруссії Дортмунд

Київське Динамо 26 квітня провело благодійну зустріч проти Боруссії у Дортмунді. Німецькі фанати разом із українськими біженцями заполонили трибуни місцевого стадіону.

Шалена підтримка у Німеччині

35 тисячі уболівальників відвідало благодійний матч, який відбувся на домашній арені дортмундської Боруссії. Завдяки такій підтримці Динамо вдалось виручити щонайменше 400 тисяч євро.

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Усі кошти підуть на потреби українського народу, біженців, які вимушено покинули рідну домівку через війну.

Відзначимо, дуже теплу атмосферу на трибунах – синьо-жовті прапори, українські віночки на волоссі жінок, рекламні щити у кольорах стяга України.



Потужна підтримка на трибунах у Дортмунді / ​Фото Динамо

Перед матчем фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна виконала гімн України, що додало атмосфері ще більшої чуттєвості.

Футболісти Динамо вийшли на поле у футболках на підтримку Маріуполя, який продовжують блокувати окупанти. Понад 100 тисяч мирних українців перебувають на межі життя та смерті.

До слова, благодійний матч закінчився перемогою киян із рахунком 2:3. Дортмундський клуб залучив у поєдинку своїх основних зірок Ерлінга Голанда, Марко Ройса та інших гравців.