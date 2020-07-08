Динамо – Ворскла: де дивитися онлайн фінал Кубка України
Фінал Кубка України сезону 2019/2020 між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" можна буде переглянути у прямому ефірі на двох каналах. Матч відбудеться 8-го липня у Харкові.
Хто покаже фінал
Трансляцію матчу між "Динамо" та "Ворсклою" здійснюватимуть канали "Футбол 1" та "UA: Перший". Про це повідомляє 24 канал.
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Матч "Динамо" – "Ворскла" розпочнеться о 21:30.
На телеканалі "Футбол 1" о 20:45 вийде програма "Студія LIVE", яка буде присвячена фіналу. У ній експерти оцінять шанси команд здобути Кубок України.
Трансляція фіналу на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 21:25.
Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Ворскла" можна легально на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.
"UA: Перший" розпочне трансляцію фіналу о 21:27. Переглянути трансляцію гри можна безкоштовно за цим посиланням.
Шлях до фіналу
- Першим до фіналу вийшло київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".
- Другою місце у фіналі забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.
- На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".