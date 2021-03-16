Динамо вирушило на матч Ліги Європи з депутатами ОПЗЖ: хто полетів

Делегація київського Динамо 16 березня взяла курс на Іспанію. Вже 18 березня на киян очікує матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала.

Без Суркісів, але з депутатами ОПЗЖ

У складі делегації команди не було президента столичного клубу Ігоря Суркіса і його брата Григорія Суркіса.

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У той же час, команду в Іспанії на виїзному матчі вирішили підтримати деякі депутати – Сергій Льовочкін, Олександр Плужник та Олександр Пузанов (всі три представляють ОПЗЖ).

Динамо – Вільярреал: коротко про перший матч

Поєдинок у Києві завершився сухою поразкою Динамо 0:2.

Вільярреал відкрив рахунок у грі в середині першого тайму. Після навісу з кутового Алькасер завдав дотепного удару, проте Шапаренко вибив з лінії воріт.

Та атака "жовтої субмарини" знайшла продовження. Морено отримав передачу у штрафному киян та прострілив на Торреса. Той переправив м'яч у ворота й вивів гостей вперед.

По перерві гол у Динамо прийшов знову з лівого флангу. Педраса виконав навіс й Морено завдав удар головою, з яким Бушан впорався. Та першим на добиванні був Альбіоль. Ветеран іспанського футболу переправив м'яч у сітку.

Поєдинок відбудеться у Вільярреалі 18 березня і розпочнеться о 22:00.