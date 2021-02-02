Динамо відмовилося від трансферів до кінця сезону

Київське Динамо не купуватиме нових футболістів до кінця поточного сезону. Це рішення належить керівництву клуба.

Джерело: телеграм-канал "Динамо Київ Inside"

Про це керівництво клубу повідомило тренерському штабу "біло-синіх" на чолі з Мірчою Луческу.

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"Тренерський штаб Динамо перед від'їздом на збори до Туреччини був повідомлений керівництвом клубу, що до кінця сезону покупок нових гравців не буде. Причини ви всі знаєте. Відповідно, з цього дня можете ігнорувати всі трансферні чутки, пов'язані з Києвом", – пише джерело.

Що відомо про зарплату в Динамо

Нещодавно у ЗМІ підрахували приблизні зарплати українських футболістів. Гравець Динамо Віктор Циганков опинився на 9-у місці із зарплатою в 1,2 мільйона євро в рік.

Також до рейтингу увійшов "динамівець" Сергій Сидорчук. Зарплата капітана "біло-синіх" складає 1 мільйон євро.

Водночас президент киян Ігор Суркіс у 2020 році заявляв, що в Динамо жоден футболіст не заробляє мільйон.

Заява Суркіса суперечить інформації, що понад мільйон доларів у Динамо заробляв іспанець Фран Соль. Це буцімто було ключовою умовою під час переходу Соля у Динамо у 2019 році.

За інформацією ЗМІ, зарплата Мірчі Луческу складає 1,8 млн євро в рік.