Динамо відмовилося від трансферів до кінця сезону

Київське Динамо не купуватиме нових футболістів до кінця поточного сезону. Це рішення належить керівництву клуба.
Джерело: телеграм-канал "Динамо Київ Inside"
Про це керівництво клубу повідомило тренерському штабу "біло-синіх" на чолі з Мірчою Луческу.
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"Тренерський штаб Динамо перед від'їздом на збори до Туреччини був повідомлений керівництвом клубу, що до кінця сезону покупок нових гравців не буде. Причини ви всі знаєте. Відповідно, з цього дня можете ігнорувати всі трансферні чутки, пов'язані з Києвом", – пише джерело.
Нещодавно у ЗМІ підрахували приблизні зарплати українських футболістів. Гравець Динамо Віктор Циганков опинився на 9-у місці із зарплатою в 1,2 мільйона євро в рік.
Також до рейтингу увійшов "динамівець" Сергій Сидорчук. Зарплата капітана "біло-синіх" складає 1 мільйон євро.
Водночас президент киян Ігор Суркіс у 2020 році заявляв, що в Динамо жоден футболіст не заробляє мільйон.
Заява Суркіса суперечить інформації, що понад мільйон доларів у Динамо заробляв іспанець Фран Соль. Це буцімто було ключовою умовою під час переходу Соля у Динамо у 2019 році.
За інформацією ЗМІ, зарплата Мірчі Луческу складає 1,8 млн євро в рік.