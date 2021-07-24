Динамо терміново змінило спаринг-партнера після скасованого матчу з Вільяреалом
24 липня 2021 , 20:54Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
Динамо на своєму офіційному сайті анонсувало товариський матч з турецьким Газіантепом. Поєдинок відбудеться вже 25 липня.
Новий суперник
Оскільки контрольний матч киян проти іспанського Вільярреала, який повинен був відбутися в понеділок, 26 липня, був скасований, організатори зборів знайшли нового спаринг-партнера для української команди.
До слова Гол Вербича врятував Динамо від поразки клубу Бундесліги: відеоМатч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
У минулому сезоні турецької Суперліги Газіантеп фінішував на 9-й сходинці турнірної таблиці.
- На передсезонних зборах Динамо виграло тільки два матчі і стільки ж разів зазнало поразок. Ще п'ять матчі киян завершилися внічию.
- Варто відзначити, що 23 липня стартував новий сезон УПЛ. Але Динамо пропускає переший тур. Кияни мали зіграти проти Олімпіка. Але через те, що донецька команда знялася з турніру, а її замінив Минай, то матч першого туру між цими командами перенесли на 11 серпня.