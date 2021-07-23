Динамо – Уніон 1:1

Голи: Вербич, 47 – Воглсаммер, 36

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У першому таймі кияни більше володіли м'ячем, але вкрай рідко загрожували воротам суперників. Єдина гольова можливість у "біло-синіх" виникла після удару Кулача, з яким впорався голкіпер Буськ. А ось Уніон свій момент реалізував. У Воглсаммера не особливо вийшов удар з лінії штрафної, але після рикошету м'яч влетів у дев'ятку воріт Динамо.

На другий тайм тренерський штаб Динамо повністю оновив склад команди, і кияни відразу зрівняли рахунок. Комбінація "біло-синіх" завершилася знижкою Буяльського на Вербича, і точним ударом словенця. На жаль, незабаром Вербич отримав пошкодження, і його на поле замінив Шкурін.

Надалі кияни володіли невеликою перевагою, а в кінці матчу ледь не вирвали перемогу. Де Пена із забійної позиції пробив вище воріт.

Динамо – Уніон: повне відео матчу