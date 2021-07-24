Новый соперник
Поскольку контрольный матч киевлян против испанского Вильярреала, который должен был состояться в понедельник, 26 июля, был отменен, организаторы сборов нашли нового спарринг-партнера для украинской команды.
К слову Гол Вербича спас Динамо от поражения клуба Бундеслиги: видео
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Газиантеп финишировал на 9-й строчке турнирной таблицы.
- На предсезонных сборах Динамо выиграло только два матча и столько же раз потерпело поражения. Еще пять матчей киевлян завершились вничью.
- Стоит отметить, что 23 июля стартовал новый сезон УПЛ. Киевляне должны были сыграть против Олимпика. Но из-за того, что донецкая команда снялась с турнира, а ее заменил Минай, то матч первого тура между этими командами перенесли на 11 августа.