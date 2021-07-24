Новий суперник

Оскільки контрольний матч киян проти іспанського Вільярреала, який повинен був відбутися в понеділок, 26 липня, був скасований, організатори зборів знайшли нового спаринг-партнера для української команди.

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Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У минулому сезоні турецької Суперліги Газіантеп фінішував на 9-й сходинці турнірної таблиці.