Динамо і Шахтар обмінялися люб'язностями перед вирішальними матчами в Лізі Європи

Джерело:24 канал
Шахтар підтримав свого заклятого суперника київське Динамо перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.
Шахтар у своєму твітері побажав Динамо перемогти Брюгге, аби продовжити виступи в Лізі Європи.
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"Бажаємо Динамо перемоги в матчі з Брюгге", – написано в повідомленні на сторінці "гірників".
Динамо із вдячністю відреагувало таким твітом:
"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках", – відповіла пресслужба киян.До уваги. Обидві команди зіграють матчі-відповіді у Лізі Європи 25 лютого. Кияни протистоятимуть Брюгге у виїзному поєдинку (початок о 22:00), а "гірники" на НСК Олімпійський прийматимуть Маккабі Тель-Авів, зустріч розпочнеться о 19:55.