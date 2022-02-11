Динамо потрапило у топ клубів, які найменше пропустили голів у Європі: краще лише одна команда
11 лютого 2022 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:Tuttomercatoweb
Портал Tuttomercatoweb опублікував рейтинг команд, які пропустили найменше голів у європейських чемпіонатах у поточному сезоні. Захист Динамо є одним з найнадійніших серед європейських клубів у сезоні 2021/22.
Серед усіх клубів, що виступають у вищих європейських футбольних чемпіонатах, найменше голів у свої ворота у поточному сезоні пропустив амстердамський Аякс – всього 5 на даний момент.
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На другому місці несподівано опинилося київське Динамо, яке у поєдинках УПЛ пропустило лише 9 голів.
Замикає чільну п'ятірку грецький Олімпіакос (11 пропущених голів), лісабонський Спортінг (13 голів) та Манчестер Сіті (14 голів).
Що відомо про Динамо зараз
- Кияни є чинним чемпіоном України. Наразі Динамо посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 пункти.
- На турецькому зборі "біло-сині" розгромили болгарський Лудогорець (4:1), обіграли сербський клуб Чукарички (3:2), зіграли внічию з болгарським Левські (1:1), здолали чорногорський Рудар (1:0), також мінімально перемогли Динамо Тбілісі (1:0) та на останок розгромило Широкі Брієг (4:1) із Боснії і Герцеговини.