Динамо потрапило у топ клубів, які найменше пропустили голів у Європі: краще лише одна команда

Портал Tuttomercatoweb опублікував рейтинг команд, які пропустили найменше голів у європейських чемпіонатах у поточному сезоні. Захист Динамо є одним з найнадійніших серед європейських клубів у сезоні 2021/22.

Серед усіх клубів, що виступають у вищих європейських футбольних чемпіонатах, найменше голів у свої ворота у поточному сезоні пропустив амстердамський Аякс – всього 5 на даний момент.

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На другому місці несподівано опинилося київське Динамо, яке у поєдинках УПЛ пропустило лише 9 голів.

Замикає чільну п'ятірку грецький Олімпіакос (11 пропущених голів), лісабонський Спортінг (13 голів) та Манчестер Сіті (14 голів).

Що відомо про Динамо зараз