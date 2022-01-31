Динамо – Лудогорець 4:1

Голи: Гармаш, 16 (пен.) Вітіньо, 39, Шапаренко, 47, Шкурін, 75 – Десподов, 75 (пен.)

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У першому таймі "біло-сині" забили двічі. Спочатку з пенальті відзначився Денис Гармаш. Допоміг йому в цьому гравець Лудогорця, який заробив червону картку, збивши Беньяміна Вербича у штрафному майданчику.

Другим голом відзначився Вітіньо, який забив у другому матчі поспіль. Після другого тайму Динамо збільшило відрив від Лудогорця до чотирьох голів.

Відзначився і Микола Шапаренко, який скористався ідеальною атакою киян. Завершив розгром м'яч білоруського нападника Іллі Шкуріна.

Лудогорець точно пробив один раз, коли перевага Динамо була надто великою. Автор гола з пенальті півзахисник Кирило Десподов.