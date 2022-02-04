Левські – Динамо 1:1
Голи: Костадінов, 76 – Буяльський, 32
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У середині першого тайму Динамо зуміло завдати першого удару у ворота Левські, який відразу ж закінчився голом. Антюх з правого флангу видав пас Буяльському на вісім метрів, а той розвів голкіпера болгар із м'ячем по різних кутах, вдаривши у протихід.
Відео голу Буяльского
На 76-й хвилині Костадінов обікрав Бражко, сам пройшов з центру поля до воріт Динамо і пробив повз Бойка. Цей гол став останнім у цьому поєдинку.
- Перший зимовий збір Динамо провело в Іспанії з 17-го до 27 січня. На другий збір кияни вирушили до Туреччини, де будуть перебувати з 31 січня до 10 лютого.
- За зимові збори Динамо провело наступні спаринги: Атлетіко Пульпіленьйо (4:0), Расінг Уніон (4:0), Реал Мурсія (3:1), Буде-Глімт (1:1), Лудогорець (4:1), Чукарічки (3:2).