Динамо – Рудар 1:0

Гол: Вітіньйо, 84

До слова Динамо не змогло обіграти болгарського середняка на зборі у Туреччині

Перемогу футболістам Динамо приніс єдиний гол у матчі бразильського легіонера Вітіньйо, повідомляє 24 канал.

Атакувальний півзахисник відзначився голом у воротах сьомої команди чемпіонату Чорногорії на 84-й хвилині. Для Вітіньйо це вже 4-й гол за Динамо на зимових зборах

Бразилець забив м'яч після пасу Віталія Буяльського та ефектного пропуску м'яча від Бановича.

Дивіться відео голу Вітіньйо



Результати Динамо на зимових зборах