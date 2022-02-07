Динамо – Рудар 1:0
Гол: Вітіньйо, 84
До слова Динамо не змогло обіграти болгарського середняка на зборі у Туреччині
Перемогу футболістам Динамо приніс єдиний гол у матчі бразильського легіонера Вітіньйо, повідомляє 24 канал.
Атакувальний півзахисник відзначився голом у воротах сьомої команди чемпіонату Чорногорії на 84-й хвилині. Для Вітіньйо це вже 4-й гол за Динамо на зимових зборах
Бразилець забив м'яч після пасу Віталія Буяльського та ефектного пропуску м'яча від Бановича.
Дивіться відео голу Вітіньйо
Результати Динамо на зимових зборах
- Динамо – Расінг Люксембург 4:0
- Мурсія – Динамо 1:3
- Динамо – Буде/Глімт 1:1
- Динамо – Лудогорець 4:1
- Чукарічці – Динамо 2:3
- Левскі – Динамо 1:1