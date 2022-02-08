Динамо Тбілісі – Динамо Київ 0:1
Гол: Кулач, 21
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Єдиний гол у матчі забив нападник киян Владислав Кулач, повідомляє 24 канал. Найкращий бомбардир УПЛ сезону-2020/2021 відзначився на 21-й хвилині гри.
Динамо проводило позиційну атаку й грузини тільки з другої спроби вибили м'яч з власного штрафного, але невдало. М'яч опинився у Віталія Буяльського, який відпасував на Кулача.
Нападник потужно пробив у дотик й не залишив шансів голкіперу.
Дивіться відео голу Кулача
Перед відновленням сезону-2021/2022 Динамо зіграло вже 8 матчів. Кияни здобули 6 перемог та двічі зіграли внічию.
Остання гра Динамо
- 8-го лютого став відомий суперник Динамо в останньому матчі на зборах.
- "Біло-сині" зіграють із дворазовим чемпіоном Боснії і Герцеговини – Широкі Брієг з однойменного міста.
- Матч відбудеться у четвер, 10 лютого. Гра розпочнеться о 10:00.