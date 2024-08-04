Перше місце у рейтингу найкращих клубів Європи у п'ятирічному циклі. На другому місці розташовується тріумфатор Ліги Чемпіонів минулого сезону, в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін – Реал Мадрид.

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Українські клуби у рейтингу УЄФА

Найкращу позицію в рейтингу УЄФА серед українських клубів займає донецький Шахтар. "Гірники" на 36-місці у списку найкращих клубів Європи, хоча минулого року донеччани займали 27-е місце.

Динамо Київ та луганська Зоря потрапили у топ-100. Кияни займають 69-е місце, тоді як луганчани розташувались на 92-му. Також Кривбас і Полісся отримали рейтингові бали та опинились на 287-му місці у списку УЄФА.

У списку також є клуби за які виступають українські футболісти. Рома у яку нещодавно перейшов Артем Довбик на п'ятому місці, а Челсі Михайла Мудрика закриває топ-10.