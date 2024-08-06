Київське Динамо продовжує виступи в Лізі чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського 6 серпня проведе номінально домашній матч проти шотландського Рейнджерс, пише 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.

До теми Чекаємо продовження феєрії: Динамо має не менше шансів на прохід в Лізі чемпіонів, ніж Рейнджерс

Кияни на куражі

"Біло-сині" ударно почали свій шлях в головному турнірі Європи. У другому кваліфікаційному раунді Динамо не залишило шансів Партизану – 6:2 вдома та 3:0 в гостях.

Тепер же команда Шовковського гарантувала собі основний раунд як мінімум Ліги Європи. А у випадку проходу двох опонентів "біло-сині" потраплять до лігової стадії ЛЧ.

Першим із них стане віцечемпіон Шотландії Рейнджерс. Команда Філіппа Клемана не виглядає надто потужною у порівнянні з минулими сезонами, але все одно є більш складним опонентом за Партизан.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію матчу Динамо – Рейнджерс