Піднімає моральний дух бійців, – Шевченко висловився про успіхи Динамо в ЛЧ

У кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо Київ виступає досить впевнено. Кияни без проблем здолали сербський Партизан, а потім здобули вольову перемогу над Рейнджерс.

Ексфутболіст Динамо, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився щодо проходу столичного колективу у останній раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Ексгравець відзначив важливість цієї події для українців.

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Слова Андрія Шевченко щодо Динамо

Президент УАФ розповів, що спорт займає важливе місце у житті громадян України, тому багато вболівальників дивилось цю гру. Сьогодні прекрасний день для українців, заявив Андрій Миколайович.

У Динамо дуже багато вболівальників, оскільки це один із найбільших клубів України. І цей результат піднімає моральний дух людей та бійців на передовій, які продовжують боротися, але точно дивилися цю гру,

– заявив Шевченко.

У результаті двоматчевого протистояння Динамо з рахунком 3:1 переграли Рейнджерс та пройшли у останній раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра у Любліні завершився нічиєю 1:1, а у матчі-відповіді у Глазго киянам принесли перемогу Олександр Піхальнок та Назар Волошин.

Для того, щоб потрапити у груповий етап головного європейського турніру кияни повинні перемогти останнього суперника у кваліфікації – Ред Булл Зальцбург. Перша гра запланована на 21 серпня на "Люблін Арені" о 22:00 за київським часом.