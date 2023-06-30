Новий контракт Максима Дячука із київським клубом розрахований до кінця червня 2028 року. Київське Динамо вирішило зіграти на випередження та зберегти у своєму складі молодого вихованця команди.

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Із думками про майбутнє

Дячук є вихованцем київського клубу, який у липні 2022 року вперше доєднався до першої команди Динамо.

Однак вже після 11 днів перебування у головні команді був відправлений в оренду в Олександрію, за яку грав до лютого 2023-го.

У минулому сезоні-2022/2023 захисник відіграв 19 матчів (за Олександрію та Динамо), у яких не відзначався результативними діями. Загалом провів на футбольному полі 1514 хвилин.

Хороші виступи Дячука у біло-блакитній футболці можуть привернути інтерес європейських клубів. Тому Динамо вдасться заробити на талановитому вихованця у разі майбутнього трансферу.



Максим Дячук продовжив контракт із Динамо / Фото київського клубу

Наразі Динамо готується на своїй базі у Віті-Литовській до нового сезону-2023/2024. Попереду у киян закордонні збори, які відбудуться 3 липня в Австрії та триватимуть до 21 липня.

5 липня "біло-сині" проведуть перший контрольний спаринг проти бухарестського Динамо.

Також підопічні Мірчі Луческу зіграють вже проти Вольфсберга (8 липня) та Янг Бойз (12 липня).

Напередодні цих зборів відбувся найголовніший трансфер в історії київського Динамо – повернувся Андрій Ярмоленко, який останнім часом виступав за Аль-Айн із ОАЕ. Микола Шапаренко вже розповів, чи готовий віддати свою "10-ку" легенді киян.

Також слід відзначити, що із першою командою Динамо тренується 17-річний голкіпер В'ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса. Однак очікується, що молодий воротар не поїде на тренувальні збори із командою в Австрію.