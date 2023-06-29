До повернення Андрія Ярмоленка у команду із 10-ю на спині грав півзахисник Микола Шапаренко, який нещодавно повністю відновився від жахливої травми. Футболіст "біло-синіх" розповів, чи віддасть досвідченому партнеру по команді ігровий номер.

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Шапаренко: Це дуже гарне підсилення для нас

Але спершу Шапаренко пригадав минуле Ярмоленка у київському клубі.

Мене тоді тільки почали залучати до тренувань першої команди. Я пам’ятаю тренування, коли Ярмоленко прощався з командою, коли він переходив у дортмундську Боруссію. А зараз він повертається. Тільки теплі враження від Ярмоли. Ми чекаємо на нього. Це дуже гарне підсилення для нас,

– сказав Микола.

Найголовніше, що під час цього коментаря Шапаренко зізнався, що залюбки віддасть свою 10-ку новому-старому одноклубнику.

Нагадаємо, що Ярмоленко виступав у структурі Динамо 10 років – із 2007-го по 2017-й роки. Після чого перебрався у дортмундську Боруссію, яка стала його першим закордонним клубом у кар'єрі.

Андрій вже має за своєю спиною 340 матчів у біло-блакитній футболці киян, у яких він забив 137 голів та віддав 90 асистів.

Новий контракт правого вінгера з столичним клубом розрахований на 2 роки.

Відзначимо, що футболіст не лише повернувся у команду, а й отримав посаду, яку обійме після закінчення футбольної кар'єри.

До слова, Ярмоленко перебрався до Динамо із клубу ОАЕ Аль-Айн, який раніше очолював Сергій Реброва, який тепер є наставником збірної України. Обидва українці майже одночасно покинули команду із екзотичного чемпіонату.

У минулому сезоні Андрій відіграв 33 поєдинки (12 м'ячів та 6 результативних передач).