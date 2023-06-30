Новый контракт Максима Дячука с киевским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Киевское Динамо решило сыграть на опережение и сохранить в своем составе молодого питомца команды.

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С мыслями о будущем

Дячук является воспитанником киевского клуба, который в июле 2022 впервые присоединился к первой команде Динамо.

Однако уже после 11 дней пребывания в главной команде был отправлен в аренду в Александрию, за которую играл до февраля 2023 года.

В прошлом сезоне-2022/2023 защитник отыграл 19 матчей (за Александрию и Динамо), в которых не отличался результативными действиями. В общей сложности провел на футбольном поле 1514 минут.

Хорошие выступления Дячука в бело-голубой футболке могут привлечь интерес европейских клубов. Поэтому Динамо удастся заработать на талантливом питомце в случае будущего трансфера.



Максим Дячук продлил контракт с Динамо / Фото киевского клуба

Пока Динамо готовится на своей базе в Вити-Литовской к новому сезону-2023/2024. Впереди у киевлян заграничное собрание, которое состоится 3 июля в Австрии и продлится до 21 июля.

5 июля "бело-синие" проведут первый контрольный спарринг против бухарестского "Динамо".

Также подопечные Мирчи Луческу сыграют против Вольфсберга (8 июля) и Янг Бойз (12 июля).

В преддверии этого собрания состоялся самый главный трансфер в истории киевского Динамо – вернулся Андрей Ярмоленко, выступавший в последнее время за Аль-Айн из ОАЭ. Николай Шапаренко уже рассказал, готов ли отдать свою "десятку" легенде киевлян.

Также следует отметить, что с первой командой Динамо тренируется 17-летний голкипер Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса Однако ожидается, что молодой вратарь не поедет на тренировочные сборы с командой в Австрию.