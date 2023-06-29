Разом із головною командою Динамо тренується 17-річний воротар В'ячеслав Суркіс. Син Григорія Суркіса повернувся у розташування київського клубу.

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Ціла династія Суркісів у київському клубі

Із 22 серпня 2022 року виступав за юнацьку команду луганської Зорі.

Тепер Суркіс-молодший доєднався до початку підготовки першої команди Динамо до нового сезону-2023/2024.

На порталі Transfermarkt зазначається, що голкіпер повернувся з оренди із Зорі до команди Динамо U-17. Однак тепер йому випав чудовий шанс потренуватись із зірковими лідерами київського клубу.

Наразі у розпорядженні Мірчі Луческу після відходу Дениса Бойка є четверо воротарів – Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет. Останній наразі разом зі збірною України U-21 виступає на молодіжному Євро-2023.

В'ячеслав Суркіс тренується із першою командою Динамо: дивіться відео