Динамо не зіграє проти Барселони: УЄФА скасувала юнацьку Лігу чемпіонів в цьому сезоні

Джерело:УЄФА
Керівництво УЄФА вирішило в цьому сезоні не проводити юнацьку Лігу чемпіонів. пандемія коронавірусу та запроваджений карантин став на заваді турніру
Через пандемію УЄФА була змушена внести зміни в проведення юнацької Ліги чемпіонів, коли замість групових етапів було запроваджено одразу стадії плей-офф.
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У 1/32 фіналу мали виступити одразу два клуби. Юнацька команда Динамо мала зіграти проти однолітків з іспанської Барселони, а юні гравці Шахтаря – проти Порту. Обидва матчі мали відбутися в Києві – 2 березня гра Динамо, а 3 березня – Шахтаря.
Та в УЄФА вирішили на цей сезон скасувати проведення юнацької Ліги чемпіонів. Причиною назвали карантин та пандемію. Ще до перших матчів два клуби відмовилися від участі в турнірі. Окрім того, в деяких команди виникли труднощі з добиранням на гру через обмеження, які введені в європейських країнах.Нагадаємо! Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи теж переносили до інших країн через неможливість їх проведення на домашніх стадіонах. Найбільше постраждали команди, які грають проти англійських клубів. РБ Лейпциг – Ліверпуль перенесли до угорського Будапешта. Тут же відбудеться і матч Боруссії (М) проти Манчестер Сіті. Натомість румунський Бухарест прийме гру Атлетіко – Челсі.