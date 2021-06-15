В сезоні 2021/2022 в УПЛ виступлять 16 команд. Це Динамо, Шахтар, Зоря, Колос, Ворскла, Десна, Дніпро-1, Львів, Олександрія, Рух, Маріуполь, Інгулець, Олімпік, а також три новачки – Верес, Чорноморець та Металіст 1925.

Варте уваги Коли українські клуби стартують у єврокубках

Перший тур УПЛ запланований на 25 липня. Загалом заплановано, що у 2021 році буде зіграно 18 турів – усі матчі першого кола та ще три тури з другого кола. 18-й тур запланований на 11 грудня (базова дата).

Завершитися чемпіонат має 21 травня 2022 року, коли відбудуться матчі заключного, 30-го туру.

Варто відзначити, що на 24 липня запланований матч за Суперкубок України. За цей трофей позмагаються Динамо та Шахтар. Тож цілком можливо, що їх матчі першого туру буду перенесені на іншу дату. Резервною датою може бути 20 липня.

Щодо "українського класичного", то в першому турі воно відбудеться на полі Динамо – матч проти Шахтаря в 10 турі (базова дата 2 жовтня)

Календар матчів УПЛ

1 тур. 25 липня 2021

Динамо – Олімпік

Шахтар – Інгулець

Зоря – Олександрія

Верес – Колос

Ворскла – Дніпро-1

Десна – Чорноморець

Львів – Маріуполь

Металіст 1925 – Рух

2 тур. 31 липня 2021

Динамо – Верес

Львів – Шахтар

Інгулець – Зоря

Колос – Металіст 1925

Ворскла – Рух

Маріуполь – Десна

Чорноморець – Дніпро-1

Олімпік – Олександрія

3 тур. 7 серпня 2021

Зоря – Динамо

Шахтар – Олександрія

Олімпік – Колос

Ворскла – Львів

Десна – Інгулець

Дніпро-1 – Маріуполь

Рух – Верес

Металіст 1925 – Чорноморець

4 тур. 14 серпня 2021

Інгулець – Динамо

Шахтар – Металіст 1925

Зоря – Олімпік

Колос – Рух

Верес – Ворскла

Десна – Дніпро-1

Львів – Олександрія

Маріуполь – Чорноморець

5 тур. 21 серпня 2021

Динамо – Десна

Чорноморець – Шахтар

Маріуполь – Зоря

Колос – Олександрія

Ворскла – Металіст 1925

Дніпро-1 – Рух

Львів – Інгулець

Верес – Олімпік

6 тур. 28 серпня 2021

Динамо – Колос

Олімпік – Шахтар

Зоря – Ворскла

Десна – Верес

Металіст 1925 – Дніпро-1

Рух – Львів

Чорноморець – Олександрія

Інгулець – Маріуполь

7 тур. 11 вересня 2021

Металіст 1925 – Динамо

Шахтар – Дніпро-1

Рух – Зоря

Колос – Маріуполь

Ворскла – Десна

Верес – Львів

Олександрія – Інгулець

Олімпік – Чорноморець

8 тур. 18 вересня 2021

Динамо – Олександрія

Маріуполь – Шахтар

Зоря – Чорноморець

Інгулець – Колос

Ворскла – Олімпік

Десна – Рух

Дніпро-1 – Верес

Львів – Металіст 1925

9 тур. 25 вересня 2021

Рух – Динамо

Шахтар – Верес

Дніпро-1 – Зоря

Колос – Ворскла

Десна – Металіст 1925

Олімпік – Львів

Олександрія – Маріуполь

Чорноморець – Інгулець

10 тур. 2 жовтня 2021

Динамо – Шахтар

Зоря – Десна

Колос – Чорноморець

Ворскла – Інгулець

Львів – Дніпро-1

Верес – Олександрія

Маріуполь – Рух

Металіст 1925 – Олімпік

11 тур. 16 жовтня 2021

Львів – Динамо

Шахтар – Зоря

Дніпро-1 – Колос

Олександрія – Ворскла

Олімпік – Десна

Інгулець – Рух

Маріуполь – Металіст 1925

Чорноморець – Верес

12 тур. 23 жовтня 2021

Динамо – Дніпро-1

Ворскла – Шахтар

Зоря – Колос

Десна – Олександрія

Чорноморець – Львів

Рух – Олімпік

Верес – Маріуполь

Металіст 1925 – Інгулець

13 тур. 30 жовтня 2021

Маріуполь – Динамо

Шахтар – Десна

Металіст 1925 – Зоря

Колос – Львів

Ворскла – Чорноморець

Дніпро-1 – Олімпік

Рух – Олександрія

Інгулець – Верес

14 тур. 6 листопада 2021

Динамо – Ворскла

Колос – Шахтар

Зоря – Верес

Львів – Десна

Інгулець – Дніпро-1

Олександрія – Металіст 1925

Чорноморець – Рух

Олімпік – Маріуполь

15 тур. 20 листопада 2021