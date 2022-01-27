Динамо не втримало перемогу над Буде/Глімт, який "кошмарив" Моурінью: відео матчу

Київське Динамо провело третій товариський матч на зборах в Іспанії. В останній контрольній грі кияни не втримали перемогу проти норвезького клубу Буде/Глімт.

Динамо – Буде/Глімт 1:1

Голи: Вітіньйо, 20 – Боніфейс, 38

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Київський клуб відкрив рахунок на 20-й хвилині поєдинку. Після навісу у штрафний норвежців голом відзначився бразильський легіонер Динамо Вітіньйо.

Відео голу Вітіньйо



Та Буде/Глімт, який двічі зупинив Рому Жозе Моурінью у Лізі конференцій, відігрався ще до перерви. Георгій Бущан невдало вийшов з воріт і дозволив Боніфейсу відзначитися точним ударом.

На жаль, на 56-й хвилині гри воротар Динамо Руслан Нещерет отримав травму голови після зіткнення з Лассе Нордасом.

Динамо – Буде/Глімт відео матчу



Результати Динамо на зборах в Іспанії

Підопічні Мірчі Луческу провели три спаринги в Іспанії. У першій грі "біло-сині" розгромили Расінг Люксембург (4:0).

Після цього Динамо здолало Мурсію (1:3). Тепер кияни повернуться в Україну.