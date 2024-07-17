Динамо – Мамелоді Сандаунз: онлайн-трансляція товариського матчу проти чемпіона ПАР

Київські динамівці на тренувальному зборі в Австрії зіграють четвертий спаринг. Суперником "біло-синіх" буде один з найтитулованіших клубів ПАР Мамелоді Сандаунз.

Поєдинок Динамо – Мамелоді Сандаунз відбудеться у середу, 17 липня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Що відомо про суперника Динамо

Мамелоді Сандаунз представляє столицю Південно-Африканської Республіки Преторію. Клуб був заснований молодими ентузіастами у 1970 році.

"Бразильці", як ще називають Мамелоді Сандаунз, володіють рекордною кількістю чемпіонських титулів з моменту створення Прем'єр-ліги ПАР у 1996 році. Клуб 14 разів ставав чемпіоном.

За підсумком минулого сезону Мамелоді Сандаунз посів перше місце у Прем'єр-лізі ПАР. Найкращим бомбардиром команди став 25-річний бразильський півзахисник Лукас Рібейро Коста, який забив 12 голів.

Влітку команду очолив південноафриканський футбольний фахівець Манкоба Мнгкіті. Він вважається одним з найкращих місцевих тренерів.

За перебігом подій у матчі між Динамо та Мамелоді Сандаунз можна дивитися в онлайн-трасляції на 24 Каналі.

Динамо – Мамелоді Сандаунз: онлайн-трансляція матчу

Результати Динамо на зборах в Австрії