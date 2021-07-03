Динамо вдруге втратило перемогу в матчі на зборах у Швейцарії

Київське Динамо провело другий матч на зборах у Швейцарії. Український клуб вдруге втратив перемогу, виграючи товариський поєдинок.

Динамо – Лозанна 1:1

Голи: Родрігес, 8 (п) – Рібейро, 48

До слова Віталій Буяльський – найкращий гравець УПЛ

У рамках другого матчу на зборах Динамо зустрілося зі швейцарською Лозанною.

Підопічні Мірчі Луческу відкрили рахунок на 8 хвилині. Легіонер Динамо Жерсон Родрігес реалізував пенальті на 8 хвилині поєдинку.

Динамо не зуміло втримати переможний результат. У другому таймі у воротах киян розписався Рібейро.

Динамо – Лозанна відео повного матчу



У першому матчі на зборах Динамо також не змогло виграти. Кияни зіграли в результативну нічию 4:4 з Базелем.

На першому зборі Динамо зіграє ще два контрольні поєдинки: