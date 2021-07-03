Динамо вдруге втратило перемогу в матчі на зборах у Швейцарії
3 липня 2021 , 18:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Київське Динамо провело другий матч на зборах у Швейцарії. Український клуб вдруге втратив перемогу, виграючи товариський поєдинок.
Динамо – Лозанна 1:1
Голи: Родрігес, 8 (п) – Рібейро, 48
До слова Віталій Буяльський – найкращий гравець УПЛ
У рамках другого матчу на зборах Динамо зустрілося зі швейцарською Лозанною.
Підопічні Мірчі Луческу відкрили рахунок на 8 хвилині. Легіонер Динамо Жерсон Родрігес реалізував пенальті на 8 хвилині поєдинку.
Динамо не зуміло втримати переможний результат. У другому таймі у воротах киян розписався Рібейро.
Динамо – Лозанна відео повного матчу
У першому матчі на зборах Динамо також не змогло виграти. Кияни зіграли в результативну нічию 4:4 з Базелем.
На першому зборі Динамо зіграє ще два контрольні поєдинки:
- 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія);
- 10 липня. 13:00. Динамо – Сервет (Швейцарія).