Динамо – Лозанна 1:1
Голы: Родригес, 8 (п) – Рибейро, 48
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В рамках второго матча на сборах Динамо встретилось со швейцарской Лозанной.
Подопечные Мирчи Луческу открыли счет на 8 минуте. Легионер Динамо Жерсон Родригес реализовал пенальти на 8 минуте поединка.
Динамо не сумело удержать победный результат. Во втором тайме в воротах киевлян расписался Рибейро.
Динамо – Лозанна видео полного матча
В первом матче на сборах Динамо также не смогло выиграть. Киевляне сыграли в результативную ничью 4:4 с Базелем.
На первом сборе Динамо сыграет еще два контрольных поединка:
- 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария);
- 10 июля. 13:00. Динамо – Сервет (Швейцария).