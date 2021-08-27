Динамо – Колос: де дивитися онлайн матч УПЛ
27 серпня 2021 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У суботу, 28 серпня, київське Динамо прийме ковалівський Колос у рамках 6 туру УПЛ. Поєдинок можна переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.
Динамо – Колос: де дивитися
Пряма онлайн відеотрансляція матчу відбудеться на телеканалі "2+2". Початок – 19:25.
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Також прямий ефір можна знайти в Інтернеті: на YouTube-каналі FootBallHab. Онлайн-трансляція буде доступна на Спорт24 згодом.
Перед матчем
- У минулому турі підопічні Мірчі Луческу розтрощили Десну – 5:0. Клуб із Ковалівки вдома мінімально програв Олександрії (0:1).
- Історія протистоянь складає 10 матчів. У шести зустрічах перемогу святкували кияни, ще два поєдинки завершувались звитягою Колоса. Ще у двох зустрічах була розписана мирова.
- Останній матч між цими командами завершився розгромом Колоса 0:3.