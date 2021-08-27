Динамо – Колос: где смотреть

Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "2+2". Начало – 19:25.

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Также прямой эфир можно найти в Интернете: на YouTube-канале FootBallHab. Онлайн-трансляция будет доступна на Спорт24 позже.

Перед матчем