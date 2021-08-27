Динамо – Колос: где смотреть
Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "2+2". Начало – 19:25.
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Также прямой эфир можно найти в Интернете: на YouTube-канале FootBallHab. Онлайн-трансляция будет доступна на Спорт24 позже.
Перед матчем
- В прошлом туре подопечные Мирчи Луческу разгромили Десну – 5:0. Клуб из Ковалевки дома минимально проиграл Александрии (0:1).
- История противостояний составляет 10 матчей. В шести встречах победу праздновали киевляне, еще два поединка завершались победой Колоса. Еще в двух встречах была расписана мировая.
- Последний матч между этими командами завершился разгромом Колоса 0:3.