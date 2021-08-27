Динамо – Колос: де дивитися

Пряма онлайн відеотрансляція матчу відбудеться на телеканалі "2+2". Початок – 19:25.

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Також прямий ефір можна знайти в Інтернеті: на YouTube-каналі FootBallHab. Онлайн-трансляція буде доступна на Спорт24 згодом.

Перед матчем