Дев'ять футболістів київської команди після отримання результатів тестів на коронавірус потрапили на карантин та були ізольовані у готелі в Туреччині.

До слова Сказав, щоб я сюди більше не повертався, – Супряга про розмову з Луческу перед трансфером

7 лютого динамівці мають прибути до Ла-Коруньї автобусом з Мадрида, куди команда з Анталії добиралася транзитом через Стамбул.

Зверніть увагу! Матч проти Депортіво відбудеться у середу, 9 лютого.

Як Динамо завершило груповий раунд