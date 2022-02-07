Дев'ять футболістів київської команди після отримання результатів тестів на коронавірус потрапили на карантин та були ізольовані у готелі в Туреччині.
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7 лютого динамівці мають прибути до Ла-Коруньї автобусом з Мадрида, куди команда з Анталії добиралася транзитом через Стамбул.
Як Динамо завершило груповий раунд
- Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози. Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.
- Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.