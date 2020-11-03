Київське "Динамо" уже в неділю, 8-го листопада, прийме донецький "Шахтар" у рамках 9-го туру чемпіонату України. Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили арбітрів на цей поєдинок.

Головною арбітринею матчу "Динамо" – "Шахтар" буде Катерина Монзуль. Про це інформує сайт УАФ.

Важливо "Динамо" отримало результати тестів на COVID-19

У полі Катерині Монзуль будуть допомагати Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Четверта арбітриня – Анастасія Романюк.

На поєдинку між "Динамо" й "Шахтарем" працюватиме система відеоповторів VAR.

Арбітром VAR буде Микола Балакін. Його асистент – Володимир Висоцький.

"Динамо" – "Шахтар": головне про матч

Поєдинок відбудеться 8-го листопада у Києві на НСК "Олімпійський", який від сезону-2020/2021 "Динамо" і "Шахтар" ділять.

Для команд це друга зустріч у сезоні. Перша зустріч відбулася у Суперкубку України й завершилася перемогою "Динамо".

До поєдинку "Динамо" підходить лідером чемпіонату. "Шахтар" програє киянами 4 очки.