Динамо хотіло запросити тренера Палмейраса, але отримало відмову

Київське Динамо було серед претендентів на головного тренера бразильського Палмейраса Абеля Феррейру. Але португальський спеціаліст відмовив.

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Абель Феррейра у 2020 році очолив Палмейрас, і за цей час двічі з командою виграв Кубок Лібертадорес, а також Кубок Бразилії. Однак його контракт розрахований лише до кінця 2022 року.

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На такого спеціаліста одразу ж звернули увагу європейські клуби. Сам Феррейра до цього вже очолював португальські Брагу та Спортінг, а також грецький ПАОК.

Серед тих, хто виходили на контакт з Феррейрою, є і київське Динамо. А також Фенербахче (Туреччина), Бордо (Франція), Аль-Райян (Катар) та Аль-Наср (Саудівська Аравія).

Сам тренер поки не визначився зі своїм майбутнім. Адже може отримати більш вигідну пропозицію. Саме його бачать наступним тренером англійського Лідса – він має замінити на цій посаді Марсело Б'єлсу.

А як же Луческу?

Поки ж головним тренером київського Динамо і надалі залишається Мірча Луческу. Його контракт з клубом розрахований до кінця сезону 2022/2023.

Однак Луческу розглядають як одного з кандидатів на посаду головного тренера збірної Румунії. Тож цілком ймовірно, що київський клуб почав розглядати кандидатів на заміну румуну.