Прикрий інцидент наприкінці матчу

Наприкінці матчу проти Аль Зарка господарі забили переможний гол. Вся команда почала бурхливо святкувати взяття воріт.

Варте уваги Все могло закінчитись трагедією: матч Челсі був перерваний через серцевий напад у фаната

Як раз у цей момент наставнику Аль-Маджа стало зле. Біля тренерської лавки відразу виявилися медики та автомобіль швидкої допомоги. На жаль, коуча врятувати не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

Причиною смерті тренера став серцевий напад.

У клубі оголосили шестиденну жалобу, а матч наступного туру буде перенесено.

Відео інциденту