Прикрий інцидент наприкінці матчу
Наприкінці матчу проти Аль Зарка господарі забили переможний гол. Вся команда почала бурхливо святкувати взяття воріт.
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Як раз у цей момент наставнику Аль-Маджа стало зле. Біля тренерської лавки відразу виявилися медики та автомобіль швидкої допомоги. На жаль, коуча врятувати не вдалося, він помер дорогою до лікарні.
Причиною смерті тренера став серцевий напад.
У клубі оголосили шестиденну жалобу, а матч наступного туру буде перенесено.
Відео інциденту