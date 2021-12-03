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Абель Феррейра в 2020 году возглавил Палмейрас, и за это время дважды с командой выиграл Кубок Либертадорес, а также Кубок Бразилии. Однако его контракт рассчитан лишь до конца 2022 года.

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На такого специалиста сразу же обратили внимание европейские клубы. Сам Феррейра до этого уже возглавлял португальские Брагу и Спортинг, а также греческий ПАОК.

Среди тех, кто выходили на контакт с Феррейра, есть и киевское Динамо. А также Фенербахче (Турция), Бордо (Франция), Аль-Райян (Катар) и Аль-Наср (Саудовская Аравия).

Сам тренер пока не определился со своим будущим. Ведь может получить более выгодное предложение. Именно его видят следующим тренером английского Лидса – он должен заменить на этом посту Марсело Бьелсу.

А как же Луческу?

Пока же главным тренером киевского Динамо и в дальнейшем остается Мирча Луческу. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Однако Луческу рассматривают как одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Румынии. Поэтому вполне вероятно, что киевский клуб начал рассматривать кандидатов на замену румыну.