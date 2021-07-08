Перехід у Серію А все ближче

В одному з центральних готелів Мілана відбулась зустріч представників Дженоа та Динамо. За круглим столом обговорювався потенційний трансфер Владислава Супряги.

До теми Середняк Серії А зробив пропозицію чемпіону світу з Динамо: сума трансферу

Італійський клуб є найбільш близьким до підписання нападника чемпіона УПЛ. Скільки готові заплатити за чемпіонат світу у складі збірної України U-20? Точна сума, яку Дженоа може віддати за динамівця не повідомляється. У інформаційному просторі літали різні цифри. Начебто керівництво італійців пропонувало за трансфер Супряги 5 мільйонів євро плюс бонуси за можливість придбати Владислава.

Раніше "ТаТоТаке" повідомляв, що клуб Серії А був готовий викласти за перехід українського форварда 7-8 мільйонів євро. Головний тренер Динамо Мірчі Луческу схоже перестав бачити перспективу у Супрязі та дав добро на його трансфер.

Також італійці роздумують над орендою нападника. Мова може йти про оренду з правом обов'язкового викупу футболіста. Можливий варіант – 1+9 мільйонів євро.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює перехід футболіста атаки у 6 мільйонів євро. Контракт Супряги з Динамо розрахований до кінця грудня 2025 року. У сезоні-2020/2021 Владислав зіграв у київському клубі 31 матч в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.