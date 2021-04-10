Київське Динамо та Дніпро-1 зустрічають 10 квітня у рамках центрального матчу 21 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути матч можна на сайті Спорт 24.
Поєдинок Динамо – Дніпро-1 відбудеться у Дніпрі, а не Києві. Все тому, що матч першого кола між командами, в якому Дніпро-1 був номінальним господарем, було перенесено у Київ.
До теми Динамо – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч УПЛ
У прямому ефірі гру Динамо – Дніпро-1 покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Сама ж гра розпочнеться о 17:00.
Трансляцію матчу проведе ютуб-канал Football Hub. Трансляція розпочнеться о 16:10, в якій експерти оцінять шанси команд на перемогу.
Динамо – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Після 20 матчів Динамо набрало 49 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці.
- Шахтар у 21 турі переміг Маріуполь, тому скоротив відрив до 4 очок. Динамо і Шахтар зустрінуться вже у 21 турі.
- Натомість Дніпро-1 посідає 8 місце, маючи 25 очок. У чемпіонаті України підопічні Ігоря Йовічевіча не програють з 12 грудня 2020 року.