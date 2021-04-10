Поединок Динамо – Днепр-1 состоится в Днепре, а не Киеве. Все потому, что матч первого круга между командами, в котором Днепр-1 был номинальным хозяином, был перенесен в Киев.
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В прямом эфире игру Динамо – Днепр-1 покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:55. Сама же игра начнется в 17:00.
Трансляцию матча проведет ютуб-канал Football Hub. Трансляция начнется в 16:10, в которой эксперты оценят шансы команд на победу.
Динамо – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ
- После 20 матчей Динамо набрало 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
- Шахтер в 21 туре победил Мариуполь, поэтому сократил отрыв до 4 очков. Динамо и Шахтер встретятся уже в 21 туре.
- Зато Днепр-1 занимает 8 место, имея 25 очков. В чемпионате Украины подопечные Йовичевича не проигрывают с 12 декабря 2020 года.